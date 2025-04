Presa Smart Tapo P105: confezione da 2 a soli 19€ per rendere tutto intelligente

Se vuoi rendere più intelligente la tua casa non ti serve spendere chissà quanti soldi. Approfitta di questa promozione che trovi in esclusiva su Amazon e fai il colpaccio. Metti subito nel tuo carrello la presa Smart Tapo P105 (confezione da 2) a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro.

Con lo sconto del 20% potrai risparmiare un bel po’ e soprattutto portarti a casa due prese che renderanno tutto intelligente e che ti agevoleranno tantissimo in diverse faccende quotidiane. Ogni dispositivo che verrà collegato lo potrai controllare da remoto e addirittura interagire attraverso i comandi vocali. Potrai avvalerti di tante impostazioni e di un’istallazione semplicissima.

Presa Smart Tapo P105: l’intelligenza a portata di mano

Con la presa Smart Tapo P105 puoi tranquillamente trasformare tutti quei dispositivi che non nascono smart in device intelligenti. E per farlo non ti serve nemmeno essere un esperto. Colleghi la presa, scarichi l’app dedicata e segui dei semplici passaggi per collegarla alla tua rete WiFi. Così potrai controllare ogni dispositivo in modo semplice.

Potrai organizzare le tue giornate facendo accendere o spegnere gli elettrodomestici o le luci che hai collegato a queste prese. Può impostare un timer e li puoi controllare con la voce grazie alla loro compatibilità con Alexa e Google Assistant. Potrai anche simulare la tua presenza in casa, ottima funzione quando sei in vacanza per scoraggiare i ladri. E grazie al suo design estremamente compatto la potrai mettere in qualsiasi punto della stanza.

Una soluzione perfetta dunque per avere una casa domotica senza spendere cifre astronomiche. Perciò vai ora su Amazon e acquista la tua presa Smart Tapo P105 (confezione da 2) a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritta ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.