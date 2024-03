Presa Smart Tapo: -20% alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Con una Presa Smart Tapo P110 trasformi la tua casa rendendo intelligente qualsiasi dispositivo ed elettrodomestico. Di facile installazione e configurazione, è la scelta furba per migliorare la tua routine quotidiana. Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Acquistala a soli 11,99 euro, invece di 14,99 euro.

Si tratta di un ottimo 20% di sconto che assicura un risparmi pazzesco. Cosa stai aspettando? Sbrigati perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Inoltre, con la tua iscrizione Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Presa Smart Tapo P110: una vera bomba di tecnologia

Con la Presa Smart Tapo P110 by TP-Link porti in casa una vera esplosione di tecnologia. Non bisogna essere degli ingegneri per sfruttare tutte le sue potenzialità. La gestisci perfettamente dalla sua app Tapo che garantisce anche una gestione da remoto di tutti i dispositivi connessi.

Compatibile con Alexa e Google Home ti permette di gestirli anche tramite comandi vocali. Inoltre, il monitoraggio energia fornisce tutti i dati di consumo di qualsiasi device connesso alla tua presa. Niente male vero? Programmando accensione e spegnimento puoi anche risparmiare.

Acquistala adesso a soli 11,99 euro, invece di 14,99 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.