Presa smart Shelly: con WiFi e misuratore di potenza, in sconto a meno di 20 euro (-22%)

Minimo storico molto interessante per la presa smart Shelly Plus Plug S, dotata di connettività WiFi e misurazione della potenza per la valutazione dei consumi, che puoi acquistare a soli 19,43 euro invece di 24,99. Ti sarà utile in diversi scenari di utilizzo.

Shelly Plus Plus S: le caratteristiche della presa smart

Con questa presa potrai avere una gestione avanzata dei tuoi dispositivi elettrici tramite l’applicazione mobile o persino con i comandi vocali con Alexa. Potrai quindi monitorare in tempo reale il consumo energetico dei tuoi apparecchi, cercando di capire cosa consuma di più e come ottimizzare il tutto per risparmiare.

La presa ti permette di personalizzare le indicazioni LED in base al consumo energetico rilevato, così da darti un’esperienza visiva intuitiva ed efficiente. Installarla è semplicissima: la colleghi alla corrente, al tuo WiFi di casa e inizi subito a sfruttarne le capacità.

Hai la comodità del controllo da remoto, sia tramite Alexa che tramite smartphone, insieme a report dettagliati sui tuoi consumi. Una presa dunque davvero intelligente, oggi tua al minimo storico: 19,43 euro invece di 24,99.