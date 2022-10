Presa smart? Perché averne una quando puoi averla DOPPIA (coupon)

Una presa smart al giorno toglie il medico di tor- ah, non era così il detto?

Con questi prodottini in casa non puoi sbagliare il tiro: ti consentono di trasformare qualunque dispositivo in un device intelligente e che comandi come preferisci. Per questo motivo ti segnalo questa promozione da non perdere.

Collegati su Amazon e porta a casa non una semplice presa smart, ma bensì una doppia presa. Con il coupon che spunti paghi appena 14,89€, un prezzo invidiabile.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Doppia presa smart: un successo assicurato in casa

La metti dove vuoi ed hai a portata di mano non una entrata ma bensì due prese shuko per non dover impazzire neanche con adattatori e così via.

Questo sistema è intelligente quanto completo. Infatti non ti fa mancare niente e sblocca tutte le funzioni di cui sei in cerca. Non sei pratico? Non ti preoccupare, ti dico subito che puoi controllare i prodotti collegati sia con applicazione su smartphone che con la tua voce. Attraverso la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant il gioco è fatto ancora prima di pensarci.

Le funzioni che ti fa ottenere sono varie, le principali:

temporizzazione dei prodotti collegati, ciò significa che si accendono e spengono secondo i ritmi che scegli in automatico;

dei prodotti collegati, ciò significa che si accendono e spengono secondo i ritmi che scegli in automatico; monitoraggio dei consumi;

dei consumi; controllo da remoto;

controllo vocale;

controllo anche di gruppo.

Non ti preoccupare, i prodotti utilizzati sono di prima qualità tant’è vero che l’intero sistema è resistente al fuoco e scongiura cortocircuiti.

Che ne pensi? Per me è la tua occasione di rendere casa più moderna. Collegati ora su Amazon e non sprecarla, porta a casa la tua doppia presa smart a soli 14,98€ se spunti il coupon. Sulle spedizioni non ci sono dubbi, con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.