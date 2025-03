Rendi casa più tech con una presa smart da 10,99 euro

L’evoluzione tecnologia ha reso i dispositivi smart per la casa sempre più accessibili, permettendoci di sognare un di avere un assistente vocale come Jarvis. Ora basta una presa smart che costa poco più di 10 euro per per controllare da remoto i dispositivi ad essa connessi.

Stiamo parlando di Tapo P105 la presa smart italiana progettata per offrire un controllo intelligente e remoto degli elettrodomestici tramite Wi-Fi 2.4GHz. Questo dispositivo consente di gestire l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi connessi tramite l’app Tapo, disponibile per Android e iOS, senza la necessità di un hub aggiuntivo. La presa è compatibile con spine di tipo C, F e L, rendendola adatta a vari tipi di elettrodomestici.

La trovi su Amazon al -31% a 10,99 euro invece di 15,99 euro.

La presa smart in sconto

Il Tapo P105 per soli 10,99 euro offre diverse funzionalità avanzate, tra cui la programmazione e il timer, che permettono di creare routine di accensione e spegnimento per ottimizzare il consumo energetico. Inoltre, è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo un controllo vocale intuitivo. La modalità assenza simula la presenza in casa accendendo e spegnendo dispositivi a orari casuali, scoraggiando potenziali visitatori indesiderati.

La presa è realizzata con materiali ignifughi e autoestinguenti, garantendo la sicurezza della casa e della famiglia. Il design è compatto e a prova di bambino, con una placca in Nickel per una connessione stabile e resistente alla ruggine. Il peso è di circa 0,12 kg, rendendolo leggero e facile da posizionare. Il prezzo del Tapo P105 parte da circa 10,99 €, offrendo un’opzione economica per modernizzare la casa con tecnologia smart.