Presa Smart Meross compatibile con Alexa, Google e Apple a soli 11€

Oggi ti servono pochissimi soldi per aumentare la tecnologia all’interno della tua casa e rendere intelligente tutti gli elettrodomestici che vuoi. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la presa Smart Meross a soli 11,99 euro, invece che 19,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto incredibile del 40% che taglia il prezzo, lo porta al più basso di sempre e ti fa risparmiare tantissimo. Con questa fantastica presa intelligente potrai far diventare smart qualsiasi dispositivo tu voglia in pochissimo tempo e in modo semplice. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Apple Home.

Presa Smart Meross dal costo ridicolo e con funzioni top

Il rapporto qualità prezzo della presa Smart Meross è davvero incredibile, difficilmente potrai trovare di meglio. Come ti dicevo il suo funzionamento è molto semplice, la colleghi a una presa di corrente e quindi potrai usarla con qualsiasi dispositivo tu voglia. Puoi collegarci ad esempio un ventilatore, una stufetta, una lampada o la macchina del caffè.

Puoi far diventare smart ciò che non nasce con questa tecnologia. Avrai la possibilità di tenere traccia del consumo energetico di ogni dispositivo collegato in modo semplice. Grazie all’app dedicata puoi inoltre gestire l’accensione e lo spegnimento anche da remoto. E se hai un dispositivo Echo puoi usare tranquillamente comandi vocali senza nemmeno alzarsi dal divano. Il suo design compatto e pratico, con un tasto di accensione spegnimento, la rende davvero perfetta.

Dunque non perdere altro tempo perché un’occasione così è troppo allettante per durare a lungo. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua presa Smart Meross a soli 11,99 euro, invece che 19,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.