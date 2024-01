Presa smart e RINNOVI un elettrodomestico: 15€ per la magia in casa

Credo che la presa smart sia uno dei prodotti più innovativi e semplici da mettere in casa. Con un solo acquisto hai tutte le carte in regola per trasformare la tua abitazione in un posto innovativo e soprattutto connesso. Funzionante e soprattutto economico, questo dispositivo è la nuova frontiera. Affidati a TP Link per avere il modello migliore sul mercato.

Presa Smart in casa: tutti i benefici di averne una

La Presa Smart è uno di quei prodotti che molti utenti non prendono in considerazione e sbagliano, tanto. Ormai tutti i marchi stanno iniziando a proporre elettrodomestici connessi, di ultima generazione ma se ti dicessi che anche i tuoi hanno questo potenziale? Ebbene, è proprio così.

Abbina il prodotto di TP Link a qualunque dispositivo tu abbia e sfruttalo al massimo delle potenzialità. Prima di ogni cosa ti faccio sapere che puoi gestirlo sia dall’applicazione sul tuo smartphone ma anche con la tua voce se hai Amazon Alexa o Google Assistant.

Detto questo, usando una presa di questo calibro sblocchi:

il controllo vocal e;

e; il controllo remoto ;

; la funzione di temporizzazione con cui crei routine personalizzate;

con cui crei routine personalizzate; il monitoraggio dei consumi.

Per iniziare ad usare una presa di ultima generazione non devi far altro che usarla come una schuko e frapporla tra la presa del tuo prodotto e l’entrata della corrente. Nulla di più semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.