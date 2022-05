Presa smart e luce da notte insieme a 8€: qualità BroadLink (Amazon)

Quella in sconto oggi su Amazon non è una comune presa smart, ma un modello molto interessante, dotato di due punti di forza che la contraddistinguono.

Innanzitutto, oltre a rendere intelligente praticamente qualsiasi oggetto alimentato a corrente, è anche dotato di luce da notte, che puoi gestire direttamente con la voce, grazie all’integrazione con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Ancora, a differenza di qualsiasi altro modello, questo gioiellino non ha bisogno di applicazioni per funzionare. Hai letto bene, non serve scaricare l’ennesima app per usarlo e la configurazione è comunque semplicissima.

Un prodotto, la cui qualità è garantita dal celeberrimo brand BroadLink, che adesso è in sconto pazzesco su Amazon. Infatti, hai l’opportunità di portarla a casa a 8,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Presa smart e luce da notte: sconto Amazon top

Un prodotto praticissimo perché 2 in 1, ma non solo. Infatti, ti consente di rendere subito intelligente qualsiasi elettrodomestico oppure oggetto non lo sia nativamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.