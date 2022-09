Presa SMART con controllo consumi a 5€: taglio bolletta (-70%)

Nel momento in cui ti segnalo questa occasione, è ancora attiva. Sono sicura però che finirà subito. Un’ottima presa smart a meno di 2,50€ con monitor dei consumi elettrici integrato: completa l’ordine al volo per prendere la confezione da 2 pezzi a 9,99€. Lo sconto totale è del 70%, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Presa smart a mini prezzo su Amazon: controlla i consumi

Un prodotto come questo risulta perfetto per gestire da remoto accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi, ma non solo. Infatti, questo gioiellino è anche in grado di monitorare i consumi elettrici dei prodotti collegati: potrai capire in modo concreto quanto consumano e decidere se e quando utilizzarli, se hanno un assorbimento troppo elevato.

Super semplici fa configurare, sono anche compatibili con l’assistente vocale Alexa: potrei accendere e spegnere i tuoi oggetti, semplicemente utilizzando la voce.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrarti la scorta da due pezzi di presa smart con monitor dei consumi a 9,99€ appena, se la promozione è ancora attiva. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.