Presa smart Beghelli a soli 9,90€: con Amazon RISPARMI il 67%

Per avere una casa domotica oggi ti basta una piccola spesa. Grazie ad Amazon potrai risparmiare il 67% e semplificarti la vita. Metti subito nel tuo carrello la presa smart Beghelli a soli 9,90 euro, invece che 29,90 euro.

Avrai la possibilità di automatizzare tutti i tuoi dispositivi collegandoli semplicemente a questa presa. Ha un design compatto che ti permetterà di occupare pochissimo spazio e un pratico pulsante per accenderla spegnerla. È facilissima da collegare e potrai controllare tutto ciò a cui è connessa con i comandi vocali oppure con il tuo smartphone tramite l’app.

Questa oggi rappresenta veramente un’offerta da non perdere. Perciò, senza ulteriori indugi, vai subito su Amazon e acquista la presa smart Beghelli a soli 9,90 euro.

Presa smart Beghelli: vita più semplice e consumi più bassi

Grazie a questa presa smart anche le piccole azioni quotidiane potranno essere semplificate. Ad esempio potrai accendere i tuoi elettrodomestici poco prima di arrivare in casa così che siano già pronti al tuo arrivo. Oppure, se ti rendi conto di aver dimenticato qualcosa acceso, prendi il tuo smartphone e spegni il tuo elettrodomestico o le luci, direttamente da lì. Questo ti garantirà minor consumi.

Scarica l’app Dom-e e associa la tua presa ai dispositivi Echo per usare i comandi vocali di Alexa o Google Assistant. Comanda con la voce i tuoi dispositivi collegati mentre sei comodamente sul divano o totalmente in un’altra stanza. Imposta una routine o un timer in modo che gli elettrodomestici si accendano o si spengano a un orario specifico senza che li controlli manualmente. L’installazione semplicissima, basterà seguire i passaggi sull’app per collegarla la tua rete Wi-Fi e il gioco è fatto.

Non perdere quest’occasione che è veramente super vantaggiosa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la presa smart Beghelli a soli 9,90 euro, invece che 29,90 euro.

