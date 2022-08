Presa SMART a metà prezzo, spesa SOTTO I 10€ per la tua casa tech

Per rendere la tua casa Smart non devi spendere migliaia di euro, non quando hai a disposizione dei dispositivi eccezionali che riescono a mutare i tuoi classici elettrodomestici in prodotti di ultima generazione. Di quali sto parlando? Ad esempio di questa magnifica presa smart intelligente che, con la promozione in corso su Amazon, porti a casa a prezzo regalo.

Infatti il ribasso del 47% ti fa concludere un vero e proprio a fare, non perdere la tua occasione e acquista questa genialata con appena €8,99, non toverai prezzo più basso di questo.

Conta che le spedizioni sono finanze gratuite veloce su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Presa smart da installare ovunque tu voglia, scopri come funziona in un solo secondo

mettiamo il caso che tu a casa abbia un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa o che stia trasformando pian piano la tua abitazione in un luogo sempre più tecnologico. Cosa fare, cambiare tutti gli elettrodomestici? Ovviamente no, con questa presa smart li rendi al passo con i tempi con una spesa minima.

Ti basta frapporla tra la spina di corrente e la spina del prodotto che tu vuoi collegare alla rete e in un singolo secondo funziona all’istante. La puoi gestire sia mediante l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone sia l’assistente vocale sfruttando la tua voce quindi è tutto a portata di mano.

Grazie alla sua aggiunta sblocchi funzioni come:

il controllo da remoto

la possibilità di creare programmazioni

visualizzare lo stato della sincronizzazione

impostare la modalità assenza

Conta che questo dispositivo è finanche impermeabile e certificata quindi puoi utilizzarla all’interno così come all’esterno, assicurati soltanto di avere una connessione WiFi ad ampio raggio.

Non perdere neanche un secondo in più e approfitta immediatamente di questa promozione incredibile in corso su Amazon. Collegati all’istante e approfitta del ribasso il 47% per portare a casa la tua presa smart con soli €8,99. Le spedizioni, come già detto, sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.