Presa a muro smart Aigostar: non si vede ma è WiFi (-45%)

Sei pensato di acquistare una presa smart per controllare i tuoi dispositivi con lo smartphone allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se fai veloce puoi acquistarne una invisibile a un prezzo da favola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la presa a muro smart Aigostar a soli 10 euro circa, invece che 17,59 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai veloce dunque puoi avvalerti di un doppio sconto totale del 45% che ti permette di risparmiare un bel po’ e soprattutto di avere un gadget eccezionale. A differenza degli altri dispositivi questa scompare, nessuno lo sa ma è WiFi.

Aigostar: la presa intelligente invisibile a pochissimo

Ecco le caratteristiche che rendono questa presa davvero un ottimo acquisto:

Design: sicuramente una delle prime cose da sottolineare è il design a muro con presa schuko. Grazie alle sue dimensioni, 12 cm x 8,6 cm, della puoi installare praticamente ovunque, al posto di una presa standard.

Controllo remoto : semplicemente scaricando l’app dedicata sul tuo dispositivo, ad esempio uno smartphone, puoi controllare tutti i dispositivi che hai collegato anche da remoto . Ha una funzione di timer e può impostare l’orario in cui si attiva o si disattiva.

: semplicemente scaricando l’app dedicata sul tuo dispositivo, ad esempio uno smartphone, puoi controllare tutti i dispositivi che hai collegato anche . Ha una funzione di e può impostare l’orario in cui si attiva o si disattiva. Controllo vocale: è perfettamente compatibile con Alexa e Google Assistant, per cui, soprattutto quando hai le mani impegnate, puoi controllare tutto con la voce.

Devi essere veloce perché una cifra così bassa la vorranno tutti e le unità disponibili a questo prezzo spariranno in poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua presa a muro smart Aigostar a soli 10 euro circa, invece che 17,59 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.