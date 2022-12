Presa multipla intelligente: con il COUPON segreto risparmi il 50%

Oggi ti segnalo questa offerta disponibile su Amazon con cui potrai avvalerti di uno sconto del 50% e rendere tutti i tuoi dispositivi intelligenti. Metti subito nel tuo carrello questa presa multipla intelligente a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice WJF9GV8H prima di concludere l’acquisto.

Questa ciabatta è dotata di 3 prese schuko e di 3 USB. Questo garantisce la massima versatilità. Potrai inserire tutto quello che vuoi e rendere ogni cosa intelligente in un attimo. Avrai la possibilità di controllare tramite l’app ogni tuo dispositivo collegato, anche separatamente. Inoltre è compatibile anche con i comandi vocali.

Presa multipla intelligente per una casa domotica

Grazie a questa presa multipla intelligente ogni tuo dispositivo diventerà smart. Potrai collegare ad esempio una lampada o un elettrodomestico e accenderli o spegnerli anche mentre sei fuori casa. Inoltre avendo per ogni presa un pulsante di accensione e spegnimento sarai in grado di gestire ogni dispositivo collegato anche separatamente.

Le 3 USB ti danno la possibilità di ricaricare il tuo smartphone o tablet in modo semplice. Anche in questo caso potrai accenderli e spegnerli anche mentre sei distante o fuori casa. Utilizza la tua voce e gestisce i tuoi dispositivi collegati parlando con Siri, Alexa o Google Assistant. L’installazione è molto semplice, ti basterà seguire i pochi passaggi di configurazione sull’app dedicata per collegarla alla tua rete WiFi.

Questa è davvero un’ottima occasione per avere in un solo dispositivo tutto quello che ti serve per rendere la tua casa domotica. Dato che è un’offerta limitata alla disponibilità dovrai essere rapido. Perciò dirigiti subito su Amazon e acquista la tua presa multipla intelligente a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice WJF9GV8H prima del check-out. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.