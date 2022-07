Presa multipla 8 in 1: non ha fili ma anzi, una mensola COMODISSIMA

Una presa multipla o una multipresa. Chiamala un po’ come vuoi, il fatto sta che nello spazio minimo ti mette a disposizione 8 attacchi in una sola volta e ti fa collegare tutti i prodotti che vuoi in una mossa.

Un vero affare se condi che è anche in promozione su Amazon, ti colleghi all’istante e te la porti a casa con appena 18,56€. Mi raccomando: spunta il coupon per ottenere questo prezzo.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Presa multipla 8 in 1, una salvezza da avere in casa

Oltre ad essere comoda perché non crea alcun fastidio o disordine. Questa presa multipla è speciale perché integra al suo interno tante comodità. Ad esempio hai una mensola (che se non ti piace puoi rimuovere) comodissima per mettere i dispositivi tecnologici in carica e tenerli al sicuro. O ancora, ha una luce LED integrata che se vuoi accendi e spegni tu oppure la imposti su automatica per avere un’illuminazione soft e sempre comoda appena cala la luce.

Per quanto riguarda le possibilità, sono davvero tante. Come ti dicevo ha 8 attacchi che si suddividono in:

quattro prese standard;

prese quattro entrate USB.

In questo modo puoi collegare qualunque prodotto tecnologico in una sola mossa senza dover ricorrere agli alimentatori. Corri rischi? Assolutamente no dato il sistema di protezione integrato.

Ps: la ricarica avviene in modo intelligente grazie al chip contenuto all’interno di ogni singola porta USB.

Non aspettare un secondo in più e collegati all’istante su Amazon per acquistare la tua nuova e straordinaria presa multipla. Approfitta del ribasso e portala a casa con appena 18€ se spunti il coupon. Le spedizioni sono sia gratuite che veloci. Ti basta avere un account Prime attivo sul tuo account per ricevere tutto a casa in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.