Presa intelligente Wifi (4PZ) a POCHISSIMO: offerta da non perdere

Ci sono già così tante cose complicate nella vita che quando alcune le puoi rendere semplici bisogna fiondarsi. Grazie a quest’offerta di Amazon oggi puoi rendere tutta la tua casa domotica. Metti subito nel tuo carrello 4 prese intelligenti WiFi a soli 31,99 euro, anziché 45,99 euro.

Con questa offerta spettacolare in pratica pagherai ogni presa meno di 8 euro. Dato questo sconto pazzesco, dovrà essere veloce, perché durerà poco. Questa presa intelligente WiFi ti permetterà di collegare ogni tuo dispositivo e controllarlo da remoto. Potrà impostare dei timer e usare i comandi vocali di Alexa e Google Home.

Insomma ogni piccola attività diventerà più semplice all’interno di una stanza. Oltre a questo avrai anche un notevole risparmio. Non aspettare che l’offerta svanisca, vai adesso su Amazon e acquista 4 prese intelligenti WiFi a soli 31,99 euro. Ordinale oggi e li riceverai comodamente a casa tua domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Presa intelligente Wifi: 4 a un prezzo ridicolo

Questa presa intelligente e compatta, occupa poco spazio e non necessita di hub per poter funzionare. Dovrai solo collegarla alla tua rete WiFi di casa e configurarla in pochi e semplici passaggi attraverso l’app dedicata. In questo modo potrai controllare tutti tuoi dispositivi collegati direttamente dal tuo smartphone anche quando non sei in casa.

Chiedi ad Alexa o Google Assistant di accendere il ventilatore o la macchina del caffè. Oppure imposta un timer in modo da accendere o spegnere tutte le luci o soltanto alcune in automatico. Il design con cui è stata realizzata impedisce ai bambini di manometterla involontariamente, garantendo così la massima sicurezza.

Non c’è davvero tempo da perdere perché un’offerta del genere durerà pochissimo. Se non vuoi rimanere con in mano un pugno di mosche, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 4 prese intelligenti WiFi a soli 31,99 euro, anziché 45,99 euro.

