Presa intelligente WiFi di TP-Link è in promozione su Amazon a €9,99. Grazie a un ribasso del 23% il prezzo di listino viene reso ulteriormente economico così da rendere l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

TP-Link: a cosa serve la presa intelligente WiFi

La presa intelligente di TP-Link consente di rendere ogni dispositivo che si ha in casa intelligente e sfruttabile attraverso i maggiori assistenti vocali in commercio. Compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa, infatti, questo prodotto apporta comodità all'interno della casa senza sottovalutare quelle che sono le funzioni di sicurezza e praticità.

Disponibile in colorazione bianca, questa presa si presenta come una più classica schuko. Tuttavia basta collegarla alla corrente per scoprire tutte le sue funzionalità. In primo luogo, in ogni caso, bisogna precisare che non richiede nessun tipo di Hub in casa, ma è obbligatoria una connessione WiFi funzionante.

La configurazione estremamente facilitata visto che basta installare l'applicazione sullo smartphone e seguire quelle che sono le indicazioni fornite dalla stessa. In confezione, inoltre, presente anche una guida.

Una volta completata questa procedura, si potranno collegare i dispositivi preferiti mediante questa presa alla corrente. Così facendo, grazie all'applicazione o i comandi vocali si potranno ad azionare, spegnere o ancora impostare delle routine. Ad esempio si potrà comandare all'assistente vocale di spegnere la luce a una determinata ora o interrompere la carica dello smartphone dopo tot. minuti.

