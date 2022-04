Presa intelligente e diventa compatibile con ALEXA: 9€ su Amazon, ora

Hai un elettrodomestico o un prodotto che ti piacerebbe poter comandare da remoto? Ovviamente non devi comprarne uno di nuova generazione, non quando puoi risolvere il problema con una semplicissima presa intelligente. Questi dispositivi sono nuovi di zecca e ti permettono di realizzare i tuoi sogni più disparati.

Conta che farlo non ti costa assolutamente niente, non se approfitti della promozione in corso su Amazon che, ad esempio, ti fa portare a casa il modello di TP LINK a soli 9€ e pochissimi centesimi. Che dirti, il ribasso del 24% è una favola.

Le spedizioni non sono un problema: con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Presa intelligente: di cosa si tratta e come si utilizza

E’ praticamente una presa classica, ma intelligente. Sembro capitan Ovvio, me ne rendo conto, ma non si può cambiare ciò che è. Come si utilizza? La frapponi semplicemente tra l’elettrodomestico e la presa di corrente e lei funziona dal primo istante.

Grazie alla tecnologia studiata da Meross ti basta scaricare l’applicazione su uno smartphone, ad esempio, per sbloccare tutte le funzioni di cui sei in cerca. Come ti dicevo, poi, è compatibile anche con gli assistenti vocali quindi vai anche di comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant.

Cosa ti permette di fare?

controllare da remoto i dispositivi;

i dispositivi; controllare vocalmente i dispositivi;

i dispositivi; accendere e spegnere i dispositivi;

creare routine

Anche a distanza, grazie alla connessione WIFi, funziona alla grande.

Acquista al volo la tua presa intelligente ora che è in promozione su Amazon, te la porti a casa con appena 9,90€ e non puoi pentirtene. Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo sul tuo account quindi cosa aspetti? La ordini subito e in uno o due giorni arriva a casa tua senza alcun costo aggiuntivo.