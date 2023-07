Presa intelligente con monitoraggio energia: sconto Amazon con coupon

Hai mai pensato di rendere la tua casa più intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico? Con la presa intelligente Meross, questa opportunità è alla portata delle tue mani.

Grazie a un fantastico sconto Amazon del 30% disponibile con un coupon esclusivo, puoi portarti a casa questa presa smart per soli 25,19 euro invece di 35. Affrettati, l’offerta è a tempo limitato, quindi non perdere questa occasione.

Presa intelligente Meross: lo sconto che conviene

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa presa smart è il suo monitoraggio dei consumi. Immagina di poter misurare il consumo di energia in tempo reale e visualizzare i dati settimanali, mensili o addirittura annuali dei tuoi elettrodomestici direttamente sull’app Meross. Questo ti aiuterà a comprendere meglio il tuo consumo energetico e a individuare dove puoi risparmiare sulla bolletta dell’elettricità in modo più efficace.

E se hai un pannello solare fotovoltaico, sarai felice di sapere che puoi anche misurare la quantità di energia prodotta, un’informazione fondamentale per massimizzare il tuo sfruttamento delle energie rinnovabili. La presa intelligente Meross ti offre un controllo totale sulle tue abitudini energetiche, consentendoti di vivere in armonia con l’ambiente.

La comodità di questa presa smart è fuori dal comune. Grazie alla compatibilità con Apple HomeKit, Siri, HomePod, Amazon Alexa, Google Home e Echo Dot, potrai utilizzare i comandi vocali per gestire i tuoi dispositivi senza alzare un dito. Immagina di poter dire semplicemente “Accendi la TV” o “Spegni la lampada” e vedere la magia accadere. Non solo questo renderà la tua vita più intelligente, ma ti permetterà di liberare le mani per fare altre cose importanti.

Il controllo remoto via app è un altro punto forte di questa presa smart. Che tu sia in vacanza o in ufficio, puoi controllare la tua presa Meross da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Hai dimenticato di spegnere l’aria condizionata? Nessun problema! Basta accedere all’app Meross e spegnere la presa da remoto per risparmiare energia non necessaria.

Inoltre, puoi impostare le luci di casa per accendersi poco prima del tuo arrivo, per farti sentire il benvenuto appena rientri a casa. Questa presa smart è compatibile con qualsiasi router WiFi a 2,4GHz, quindi non dovrai preoccuparti di aggiornare il tuo hardware per godere di tutte le sue funzionalità.

Se vuoi rendere la tua routine ancora più efficiente, la funzione timer e programmazione della Meross smart plug è la risposta. Imposta l’orario di accensione e spegnimento della presa in base al tuo stile di vita e goditi il comfort di avere tutto sotto controllo. Ad esempio, puoi pianificare lo spegnimento di tutte le luci quando il sole tramonta, evitando così inutili modalità di standby e risparmiando energia e denaro. La Meross ti aiuterà a ottimizzare l’utilizzo degli elettrodomestici, garantendo un’esperienza domestica più intelligente e conveniente.

Inoltre, la presa intelligente Meross offre il controllo offline e locale, quindi non dovrai preoccuparti di restare con le mani legate nel caso in cui il router dovesse perdere la connessione a Internet. Se il dispositivo connesso è sulla stessa rete WiFi del tuo telefono, potrai comunque controllarlo tramite l’app Meross. Con il controllo locale, avrai un’esperienza di controllo quasi istantanea, grazie alla rapida risposta della presa intelligente ai tuoi comandi.

Se vuoi rendere la tua casa più intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico, la presa intelligente Meross è la scelta ideale. Con il monitoraggio dei consumi, il controllo vocale e remoto, la funzione timer e programmazione e il controllo offline e locale, questa presa smart offre un’esperienza completa e comoda. E grazie all’incredibile sconto del 30% su Amazon con il coupon esclusivo, puoi acquistarla a soli 25,19 euro anziché 35.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.