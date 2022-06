Presa intelligente, che te lo devo dire a fare: Alexa e Google con 12€

Una presa intelligente al giorno, toglie il medico di torno.

Presa intelligente: a questo prezzo conviene proprio approfittarne

La presa intelligente è quel prodotto che in una mossa ti fa trasformare un dispositivo o un elettrodomestico in un prodotto di ultima generazione. Se vuoi creare una casa interconnessa, infatti, non puoi farne a meno. Solitamente costano un occhio della testa, ma come ti ho già detto, la promo in corso è ottima.

Questa presa la metti letteralmente tra l’attacco alla corrente elettrica e il prodotto che vuoi rendere al passo con i tempi. Entra subito in funzione e la puoi gestire anche con tablet o smartphone, devi semplicemente scaricare l’applicazione.

Cosa ti consente di fare?

controllo remoto;

controllo vocale;

monitoraggio dei consumi;

creazione di timer e routine.

Che altro dirti se non ribadirti che è completamente compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant quindi se hai uno dei due a casa, non ti dimenticare di sincronizzarlo.

