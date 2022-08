Presa con mensola, 7 ingressi e luce da notte: GENIALATA unica (19€)

Questa presa con mensola, dotata di 7 ingressi e persino di luce notte automatica, è un prodotto spettacolare. La soluzione ideale per avere un sacco di possibilità per alimentare e ricaricare anche dove lo spazio non c’è. Non solo, c’è persino una luce da notte integrata. Ben 4 ingressi USB e 3 prese standard a partire da appena una sola.

Un gadget spettacolare, super utile e pratico, che adesso prendi a prezzi ridicolo da Amazon grazie alle promozioni del momento. Per portarlo a casa a prezzo piccolissimo, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Presa con mensola e luce da notte: un vero spettacolo

Tutto quello che ti serve è una presa a muro di tipo Schuko, nient’altro. Dopo aver collegato il dispositivo, a disposizione avrai immediatamente:

1 presa Schuko;

2 prese standard;

4 porte USB.

Oltre a questo, a disposizione hai una pratica mensola – che puoi montare e smontare a piacimento – per appoggiare i dispositivi mentre sono in carica. Ancora, c’è una praticissima luce da notte, che crea immediatamente l’atmosfera perfetta: puoi accenderla manualmente oppure impostarla in automatico tramite sensore crepuscolare.

Non perdere l’occasione di portare a casa un gadget geniale come questo a mini prezzo da Amazon. Accaparrati adesso questa presa con mensola e luce da notte a 19€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.