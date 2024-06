PREORDINI aperti per la Nintendo Switch Lite di ZELDA su Amazon!

Con la data d’uscita prefissata per il 26 settembre 2024, Nintendo Switch Lite “Hyrule Edition” è la nuova versione della console portatile, dedicata alla leggendaria saga di The Legend of Zelda. E in questo momento, potrai preordinarla su Amazon al prezzo minimo garantito. Anche se il suo prezzo di listino è di 229,99€, se Amazon dovesse applicargli uno sconto in futuro, pagherai automaticamente il prezzo più basso!

Tutte le caratteristiche di Nintendo Switch Lite “Hyrule Edition”

Il design unico della Nintendo Switch Lite “Hyrule Edition” è uno dei suoi punti di forza, decorata con lo stemma di Hyrule e una finitura liscia e dorata, che le conferisce un aspetto incredibile.

Il suo schermo touch da 5,5 pollici gode di una qualità davvero altissima, assicurando un’esperienza di gioco al top, anche sotto la luce diretta del sole. Un’altra caratteristica fondamentale sono i controlli integrati nella console, che ti permettono di giocare comodamente ovunque ti trovi.

All’interno della confezione, troverai un abbonamento individuale per 12 mesi a Nintendo Switch Online, che ti permette di accedere a un vasto catalogo di classici della serie The Legend of Zelda, includendo giochi storici per NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 e Game Boy Advance. Potrai rivivere le epiche avventure di Link in titoli leggendari come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: A Link to the Past, e molti altri, con la comodità di giocare direttamente sulla tua Nintendo Switch Lite.

La console è compatta e leggera, il ché la rende perfetta per essere trasportata ovunque, e promette una durata della batteria fino a sette ore, grazie a cui puoi giocare lunghissime sessioni!

Preordina subito la tua Nintendo Switch Lite “Hyrule Edition” a soli 229,99€!