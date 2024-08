Preordina NBA 2K25 su Amazon per ricevere questi bonus!

Ci siamo: NBA 2K25 è ormai alle porte! Con l’uscita fissata al 6 settembre 2024, è già preordinabile su Amazon per PS4, PS5, Xbox Series X|S e One, oltre che su Nintendo Switch. Il suo prezzo è di 80,98€ ma, preordinandolo, potrai avere un sacco di bonus; scopriamoli insieme!

Tutte le caratteristiche di NBA 2K25

L’esperienza offerta da NBA 2K25 è completa e variegata, pensata per soddisfare ogni tipo di giocatore, dai nuovi ai veterani. Nella modalità MyCAREER, potrai creare il tuo giocatore e vivere l’avventura di un rookie che lotta per farsi strada nella NBA, mentre in MyTEAM avrai l’opportunità di collezionare carte dei più grandi giocatori e costruire la squadra dei tuoi sogni. Se invece preferisci un’esperienza manageriale, la modalità MyNBA ti metterà nei panni di un General Manager, dandoti il controllo totale sulle decisioni cruciali della tua squadra. Non dimenticare The W, che ti permette di giocare nei panni delle migliori giocatrici WNBA e di guidare la tua squadra alla vittoria.

Con il preordine, riceverai 5.000 VC (Virtual Currency), una ricompensa che ti permetterà di iniziare al meglio il tuo percorso nel gioco. Potrai utilizzare questa valuta virtuale per personalizzare il tuo giocatore, acquistare oggetti esclusivi o migliorare la tua squadra in MyTEAM, offrendo un vantaggio significativo fin dal primo giorno.

Ma le sorprese non finiscono qui. Tutti coloro che acquisteranno e giocheranno a NBA 2K25 entro il 17 ottobre riceveranno la “Ricompensa Trendsetter“, un pacchetto bonus che arricchirà la tua esperienza di gioco. Questo fantastico regalo include 15.000 VC aggiuntivi, che ti permetteranno di espandere ulteriormente le possibilità di personalizzazione e miglioramento. Inoltre, otterrai consumabili esclusivi per potenziare il tuo giocatore o la tua squadra, e oggetti cosmetici che ti aiuteranno a distinguerti con uno stile unico. Non è tutto: la carta MyTEAM Ruby Jayson Tatum sarà un’aggiunta preziosa per la tua collezione, e le monete XP da 2 ore ti consentiranno di far progredire rapidamente il tuo giocatore in MyCAREER.

Non perdere l’occasione di partire alla grande e preordina subito al tua copia di NBA 2K25!