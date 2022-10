Preordina Hogwarts Legacy: il prezzo PRECIPITA a 49€ tutte le console

A febbraio Hogwarts Legacy approderà ufficialmente su tutte le console e se tu son mesi che stai aspettando di poter mettere le mani sulla tua copia, non perderti questo preordine spaziale su eBay che ti fa risparmiare e non poco.

Andato online nelle ultime ore, ti permette di acquistare e salvare la tua copia del gioco più atteso del 2023 a soli 49€. Non ti preoccupare perché sono disponibili sia le copie fisiche per Xbox Serie X che per PlayStation 5 quindi non viene escluso nessuno.

Le spedizioni sono gratuite e avverranno in tempo per permetterti di giocarlo fin dal primo momento possibile.

Hogwarts Legacy, la magia del mondo fatato più conosciuto al mondo

Che Hogwarts Legacy sia uno dei titoli più attesi del prossimo anno è indiscutibile. Fin da quando è stato mostrato ha ammaliato amanti e non della serie originale. Non ha importanza se sei cresciuto a pane e incantesimi, anche se non sei mai stato un fan accanito del mondo coniato dalla Rowling, questo gioco è sicuramente nella tua wish list.

Perché non approfittarne ora che è in promozione? Come ti ho già detto, la sua uscita è prevista per il 10 febbraio 2023 ma non c’è niente di male in anticipare un po’ l’acquisto, soprattutto se puoi risparmiare non pochi soldini.

Se ti fossi perso qualche dettaglio, no: non vivrai la storia di Harry Potter ma bensì diventerai un alunno nella scuola di Magia ben prima che i fatti conosciuti avvengano. Diciamo solo che tornerai indietro nel tempo fino al 1890 e scoprirai tanti dettagli quanti mai ne potresti immaginare.

Non aspettare un secondo in più, acquista immediatamente la tua copia a soli 49,90€:

