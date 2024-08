PREORDINA Google Pixel 9 Pro e risparmia fino a 663€!

La nuovissima gamma di smartphone Google Pixel è già disponibile per il preordine su Amazon, e la vera sorpresa è il Google Pixel 9 Pro. Questo modello di punta non solo è scontato di ben 100€, ma grazie all’iniziativa speciale di Amazon, puoi risparmiare fino a 563€ restituendo il tuo vecchio smartphone. Clicca qui per accedere alla pagina su Amazon!

Tutte le caratteristiche di Google Pixel 9 Pro

Nel nuovissimo flagship, ogni dettaglio, dai colori vivaci ai bordi lucidi, è stato curato per offrire non solo un aspetto accattivante, ma anche una piacevole sensazione al tatto, grazie alla superficie opaca. Ma la vera punta di diamante è il comparto fotografico che, con Google Pixel 9 Pro raggiunge nuovi livelli grazie a un sistema di tripla fotocamera posteriore che, potenziato dall’intelligenza artificiale, è in grado di scattare delle foto straordinarie anche nelle situazioni di luce più complesse.

Grazie alle sue potenti prestazioni, potrai gestire le tue attività quotidiane con efficienza, creare liste di cose da fare e dare libero sfogo alla tua creatività. L’assistente virtuale Gemini è sempre a tua disposizione per aiutarti a svolgere qualsiasi compito, sia che tu preferisca impartire comandi vocali o sfruttare la potenza della fotocamera per ottenere informazioni rapide.

La sicurezza è una priorità assoluta per Google, e il Pixel 9 Pro lo dimostra con una serie di funzionalità avanzate. Oltre alla possibilità di inviare e ricevere messaggi di allerta in caso di emergenze come incendi o alluvioni, il dispositivo è supportato da 7 anni di aggiornamenti di sicurezza e funzionalità. Questo significa che potrai contare su uno smartphone sempre aggiornato e protetto, garantendoti tranquillità nel lungo termine.

Preordinando il Pixel 9 Pro XL, potrai beneficiare di una serie di vantaggi che ti faranno risparmiare fino a 563€. Per conoscere tutti i dettagli, visita la pagina ufficiale Amazon.

Clicca qui per raggiungere la pagina Amazon che ti permetterà di preordinare Google Pixel 9 Pro!