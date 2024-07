PREORDINA Astro Bot per PS5 e risparmia il 16%!

In uscita il 6 settembre 2024, Astro Bot è un platform per PS5 che offrirà un’esperienza di gioco incredibile grazie alle innovative funzionalità del controller DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi! Se sei un amante di questa tipologia di giochi, non puoi perdere l’opportunità di risparmiare il 16%! Preordinandolo su Amazon, infatti, potrai pagarlo 59,98€ al posto di 70,99€, ricevendolo a casa tua al day-one!

Tutte le caratteristiche di Astro Bot per PS5

La premessa di questo platform è che, dopo la distruzione della Nave Madre PS5, Astro e il suo equipaggio sono dispersi in varie galassie. Sarà compito tuo, con il fidato Dual Speeder, attraversare oltre cinquanta pianeti unici, ciascuno caratterizzato da sfide e ricompense differenti, per riunire tutti i bot.

Il controller DualSense di PS5 gioca un ruolo cruciale, grazie alle tecnologie citate in precedenza che permettono di immergerti appieno nel mondo di gioco. Un elemento affascinante di Astro Bot è il suo omaggio ai giochi PlayStation. Durante la tua avventura, incontrerai numerosi personaggi iconici dell’universo PlayStation, da Ratchet & Clank a Crash Bandicoot.

Il gameplay platform metterà alla prova le tue abilità con salti precisi, combattimenti contro boss epici e puzzle ingegnosi. E man mano che avanzi, potrai sbloccare nuovi potenziamenti per Astro, come l’Arrampicatore Scimmia, che ti permetteranno di superare ostacoli sempre più impegnativi. Inoltre, raccogliendo monete, potrai sbloccare oggetti speciali per i tuoi amici bot e rivivere momenti iconici dei giochi PlayStation.

Sfruttando tutta la potenza della PS5, la grafica è semplicemente sbalorditiva, con dettagli fotorealistici ed effetti mozzafiato che ti faranno gridare: “WOW!”.

Preordina subito al tua copia di Astrobot per PS5, risparmiando il 16% e pagandola solo 59,98€!