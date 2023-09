Preordina ADESSO la Nintendo Switch OLED Mario Red Edition

Sei un appassionato di videogiochi e desideri una console portatile ma ponte? Nintendo Switch OLED farà sicuramente al caso tuo: è il prodotto più versatile che vi sia, ibrida e ricca di tecnologia. La nuova versione dedicata a Super Mario poi, è già in preorder su Amazon al prezzo consigliato di 349,99€, spese di spedizione incluse.

Nintendo Switch OLED Super Mario Edition: perché comprarla

La caratteristica che salta immediatamente agli occhi della Nintendo Switch OLED è il suo straordinario schermo OLED da 7 pollici. Grazie a questa tecnologia avanzata, i colori sono più vibranti e le immagini sono più nitide che mai.

Una delle caratteristiche distintive della console della grande N è la sua versatilità. Potrai giocare sul grande schermo del tuo televisore quando sei a casa, ma puoi anche staccare la console e portarla ovunque tu voglia. La Nintendo Switch OLED mantiene questa flessibilità, consentendoti di goderti i tuoi giochi preferiti in modalità portatile con il massimo comfort grazie al suo pannello OLED di alta qualità. La versione dedicata a Super Mario (appena presentata) gode di tinte rosso fiammanti dedicate all’idraulico più famoso al mondo. Non dimenticate che c’è una grande batteria all’interno del prodotto: questa assicura fino a 9 ore di utilizzo intenso, il che significa che non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica durante un lungo viaggio.

Ci sono tantissimi titoli da scegliere: dai classici intramontabili come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, ai giochi indie di grande successo come Hollow Knight e Celeste; insomma, c’è qualcosa per tutti i gusti. Inoltre, con l’accesso al Nintendo eShop, puoi scaricare una miriade di videogame aggiuntivi.

Preordina adesso la Nintendo Switch OLED Super Mario Edition a soli 349,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Arriverà a casa vostra il 6 ottobre 2023.

