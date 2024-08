Prenota Astrobot già in SCONTO (-16%)

Il gaming è la tua passione e sfrutti tutte le promo possibili, per arricchire il tuo parterre di giochi a disposizione. In tal caso, non puoi non prenotare Astrobot per PS5 che – per pochissimo ancora – è in sconto già da ora del 16%. Se lo acquisti oggi stesso, infatti, ti fai un mega regalo ad appena 59,98€ invece di 70,99€. Un’occasione che difficilmente ritroverai qui su Amazon, specie avvicinandoci all’uscita, e ancora di meno sugli altri shop.

Assicurati Astrobot per PS5 in sconto del 16%

Astrobot per PlayStation 5 è un’avventura galattica che ti catapulta in un mondo ricco di esplorazione, azione e nostalgia, pensata per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo controller DualSense. In questa storia avvincente, Astro, il piccolo ma coraggioso protagonista, deve affrontare una missione epica attraverso oltre 50 pianeti alla ricerca del suo equipaggio disperso.

Ogni pianeta offre sfide uniche e ambientazioni mozzafiato, che prendono vita sotto i tuoi occhi grazie alle capacità grafiche della PS5 e alle innovazioni del DualSense. I grilletti adattivi e il feedback aptico ti fanno percepire ogni salto, schivata e colpo, mentre esplori nuovi mondi e superi ostacoli con l’aiuto di tanti potenziamenti, che rendono il gameplay sempre più dinamico e divertente.

Lungo il tuo viaggio, non sarai solo: Astro farà squadra con una serie di personaggi iconici del mondo PlayStation, creando un’esperienza ricca di riferimenti e sorprese per i fan di lunga data. Insieme, dovrete salvare l’intera galassia, affrontando nemici e risolvendo enigmi in un gioco che è tanto una celebrazione dell’universo PlayStation quanto una straordinaria avventura. Prenotalo oggi, in sconto del 16% e fatti un bel regalo con arrivo a settembre! Non te ne pentirai.