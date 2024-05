Prendi un momento di relax con Animal Crossing a 46€ (grazie a questo COUPON)

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch è uno dei giochi più rilassanti di sempre. Prendendoti cura del tuo villaggio e ideandone l’estetica, ti permetterà di vivere ore e ore di tranquillità. E in questo momento, potrai averlo a soli 46,99€ grazie al coupon eBay “PSPRMAY24“, al posto del prezzo iniziale di 59,99€.

Tutte le caratteristiche di Animal Crossing: New Horizons

In questo straordinario titolo, ti ritroverai nei panni di un abitante appena arrivato su un’isola deserta, pronto a trasformare questo paradiso naturale in un villaggio vivace e personalizzato. La prima grande sfida sarà costruire la tua casa da zero: potrai scegliere la posizione ideale, definire la struttura e sbizzarrirti con gli arredi per creare il tuo rifugio perfetto. Ma non è tutto: avrai la possibilità di personalizzare ogni angolo dell’isola. Potrai piantare alberi da frutto, decorare i paesaggi con fiori colorati e creare sentieri che collegheranno le diverse aree, rendendo l’isola un luogo davvero unico e speciale.

L’isola, poi, inizierà presto a popolarsi di altri abitanti, ognuno con la propria personalità. Potrai diventare amico di questi personaggi adorabili, aiutandoli a costruire le loro case, scambiando oggetti e partecipando a eventi stagionali come la caccia alle uova di Pasqua o il festival di Capodanno lunare.

Potrai trascorrere le tue giornate pescando nel mare cristallino, catturando farfalle variopinte o dedicandoti all’esplorazione dell’isola. La scoperta di segreti e la collezione di fossili da donare al museo renderanno ogni giorno unico. Inoltre, potrai incontrare visitatori provenienti da altre isole, arricchendo ulteriormente la tua avventura.

Insomma, Animal Crossing: New Horizons è il gioco rilassante per antonomasia e, a soli 46,99€, non puoi proprio fartelo scappare. Ricorda, però, di inserire il coupon “PSPRMAY24“.