Prendi le videocassette dal garage: con 9€ tornano tutte a NUOVA VITA

L’effetto nostalgia è assicurato con questo dispositivo, in grado di portare a nuova vita le tue videocassette. Potrai nuovamente guardarne i contenuti, preservando il nastro. Infatti, il device che ho scovato su Amazon a pochissimi euro è in grado di rendere digitali immagini e audio presenti a bordo: potrai goderti i video ogni volta che lo desideri, rendendolo eterno.

Il convertitore lo trovi a 9€ circa appena adesso

Videocassette a nuova vita? Basta pochissimo su Amazon

Un prodotto super semplice da usare, che in realtà puoi sfruttare in altri modi, oltre che per recuperare i filmati dalle vecchie VHS. Per utilizzarlo, ti basta possedere un vecchio videoregistratore oppure una videocamera (nella quale, ovviamente, si possano inserire delle VHS). Una volta aver collegato l’accessorio al PC, potrai usare tutti i software di acquisizione che preferisci (ce ne sono diversi gratuiti).

In un attimo, recuperi tutti i tuoi filmati e li rendi eterni. Le tue videocassette torneranno a nuova vita e potrai conservare gli involucri – meravigliosi pezzi vintage – da esposizione.

