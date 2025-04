Prato PERFETTO con il robot tagliaerba Ecovacs in offerta Amazon: risparmi 100 euro

Ecovacs Goat 0800 RTK è un robot tagliaerba di ultima generazione perimetrale con mappatura automatica e taglio dei bordi ultrapreciso che ti permetterà di avere un prato sempre perfetto senza fare nulla. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto che ti permette di pagarlo soltanto 899 euro invece di 999: al checkout è disponibile la spedizione Prime e il pagamento a rate.

Robot tagliaerba EcoVacs Goat 0800 RTK: le caratteristiche

Ecovacs Goat 0800 RTK è dotato di una avanzata tecnologia che mappa automaticamente il tuo giardino grazie al sistema avanzato RTK + Vision potenziato da LiDAR, per una navigazione precisa al centimetro che non si ferma neanche in presenza di alberi, tetti o altre fonti di interferenza.

È uno dei robot più precisi sul mercato con un’efficienza di taglio straordinaria che copre fino a 180 m² all’ora grazie alla batteria da 4000 mAh e alla larghezza di taglio di 220 mm. È capace di superare facilmente pendenze del 45% e passaggi stretti fino a 70 cm, dimostrandosi perfetto anche per giardini complessi con vialetti o zone difficili da raggiungere. L’altezza di taglio è regolabile da 3 a 8 cm.

Altro elemento innovativo è il rilevamento avanzato degli ostacoli che, grazie AIVI 3D, combina una fotocamera fisheye a 150° con la tecnologia LiDAR 3D-ToF che gli permette di riconoscere ed evitare oltre 200 tipi di ostacoli, dai giocattoli ai mobili da giardino.

Infine, con l’app ECOVACS Home per smartphone potrai personalizzare ogni aspetto del taglio: dalla mappatura del giardino alla regolazione dell’altezza e della velocità di taglio. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a 100 euro in meno, anche a rate.