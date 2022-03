Powerbank solare, wireless e con torcia: 30800 mAh a prezzo SHOCK

L'offerta Amazon di oggi sul powerbank con ricarica solare è una di quelle che non puoi lasciarti scappare per nulla al mondo. Anche se la maggior parte dei nuovi smartphone dispongono ormai di batterie molto capienti e con particolari ottimizzazioni software in grado di estendere l'autonomia di molte ore, in alcuni casi è assolutamente consigliato avere a portata di mano un powerbank di questo tipo per evitare di restare senza batteria quando si è lontani da casa.

Il powerbank con ricarica solare in offerta su Amazon ad appena 32€ è la soluzione ideale per chi si trova spesso e volentieri fuori casa per molte ore al giorno, oppure per chi ama le escursioni all'aria aperta ed evidentemente non può contare sulle prese di corrente di casa per ricaricare i propri device.

Powerbank solare con ricarica wireless e torcia in offerta su Amazon a prezzo ridicolo

Con una batteria da ben 30800 mAh, il powerbank è in grado di ricaricare i più comuni smartphone per decine di volte prima di esaurire la propria carica. Dotato di una struttura robusta e molto solida, il powerbank a ricarica solare dispone anche del supporto alla ricarica wireless per i dispositivi che la supportano: in questo modo puoi ricaricare contemporaneamente più device.

La facciata superiore dispone inoltre di un ampio pannello solare che può garantirti una fonte di ricarica sempre disponibile durante il campeggio all'aperto, ad esempio. Inoltre, il powerbank dispone anche di una comoda torcia con tre modalità, luce brillante, SOS e flash stroboscopico, sempre comoda per muoversi al buio in totale sicurezza.

Cosa stai aspettando? Acquista subito questo incredibile mix di tecnologia che ti permette di ricaricare tutti i tuoi dispositivi anche quando sei fuori casa per diversi giorni con il supporto alla ricarica solare. Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 5€” nella pagina per acquistare il powerbank ad appena 32€.