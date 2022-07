Powerbank piccolo, ma quanta energia: a questo prezzo DA AVERE

Con un powerbank del genere in promozione, non cercare altro. Se stavi pensando di acquistare un prodotto del genere, è il tuo giorno fortunato perché ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon.

Ti porti a casa questo prodottino che è piccolo, ma non ti fa mancare assolutamente niente. Conta che hai almeno 4 ricariche consecutive e poi è a dimensione di tasca quindi lo porti in giro senza problemi. Prezzo finale di appena 25€ e qualche centesimo e vai alla grande.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano, ti basta avere Prime attivo sul tuo account per ricevere il pacco a casa in quattro e quattr’otto.

Powerbank minuscolo: non hai limiti di utilizzo

Lo metti in tasca, nello zaino o nella borsa. Puoi infilarlo ovunque tu voglia perché occupa così poco spazio che non ti dà mai fastidio. Un vero successo assicurato soprattutto quando sei in giro o in viaggio.

Come ti dicevo, le sue dimensioni non sono una limitazione perché al suo interno custodisce ben 20000 mAh che ti permettono, in linea di massima, di fare quattro ricariche consecutive sul tuo smartphone. Se hai iPhone o Samsung Galaxy i numeri aumentano ancora di più.

Ovviamente non ti preoccupare, puoi utilizzarlo con tutti i dispositivi che vuoi, non solo smartphone: anche con tablet, wearable, smartwatch e così via.

Hai 3 uscite e 4 entrate per non avere limitazioni e laddove è supportata, la ricarica rapida va come un fulmine per azzerare i tempi in totale sicurezza.

Allora, che te ne pare? Per me è un affare senza se e senza ma. Se sei interessato collegati proprio ora su Amazon e acquista il tuo powerbank spuntando il coupon, lo paghi soltanto 25€ e non puoi che rimanere soddisfatto. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

