Powerbank o supporto per smartphone? GENIALATA Belkin a 21€

Pensa di poter ricaricare lo smartphone senza interrompere per un secondo quello che stai facendo. Anzi, fuori casa è proprio una bomba questo powerbank di Belkin che è un 2 in 1 senza mezzi termini. Metti poi che il marchio è una garanzia solo a leggerlo, l'offerta in corso su Amazon diventa da prendere al volo. Te lo porti a casa all'istante per appena 21,43€ per pochissimo, la promozione scadrà presto.

Non importi più compromessi, vivi la tua vita al massimo con lo smartphone sempre pronto.

Powerbank con supporto: niente più impicci inutili

I classici powerbank sono sensazionali perché ti permettono di avere sempre una ricarica di emergenza, ma questo si evolve al massimo del suo potenziale: niente fili penzolanti ma bensì uno stand integrato che mantiene in posizione lo smartphone mentre si carica. Se poi vuoi, puoi utilizzarlo sempre e comunque per avere una base di appoggio più che perfetta.

Di piccole dimensioni te lo metti in tasca, nella borsa o nello zaino e comunque a portata di mano. Conta che ha un'entrata sia USB A che USB C così non hai limitazioni e persino l'inclinazione del display la regoli a piacere. Mi più te ne parlo e più ne apprezzo il suo potenziale.

Ben 17 sono le ore aggiuntive che ti regala sul tuo dispositivo mobile, poi sentiti libero di utilizzarlo anche con tablet o se devi ricaricare altri device come cuffie e smartphone: puoi farlo tutto in una volta grazie alle due entrate.

Cosa ne pensi allora? Per me è una genialata senza precedenti. Quindi ti ricordo che l'offerta è in scadenza ed è proprio l'ora di fare tuo questo powerbank 2 in 1 nel giro di mezzo secondo. Su Amazon lo paghi 21,43 euro e non hai alcun costo aggiuntivo se hai Prime attivo. Lo ricevi in quattro e quattr'otto.