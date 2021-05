Uno dei gadget più utili di sempre è proprio il proprio il powerbank. L'accessorio è semplicemente un accumulatore di energia che consente di dare una carica aggiuntiva ai nostri dispositivi, siano essi tablet, smartphone, fotocamere, cuffie TWS e molto altro ancora. Grazie ad un'offerta presente su Amazon, si può portare a casa il modello realizzato dall'azienda QTshine ad un prezzo speciale: solo 16,20 euro. A uno sconto del 15%, infatti, si unisce un coupon di 5 euro da inserire prima di mettere il dispositivo nel carrello.

Powerbank QTshine: un ottimo compagno di viaggio

Questo dispositivo è dotato di una potenza di ben 26.800 mAh e gode di una particolarità: sulla scocca si trova un pannello solare. Grazie a questo elemento infatti, è possibile utilizzare l'energia del sole per ricaricare il powerbank. Presente poi anche un comodo LED che indica lo stato di carica dell'accessorio.

Ci sono due piccole porte (una micro-USB e una USB Type C) e due grandi USB A 3.1. Capite bene che è un articolo veramente versatile e adatto a tutti gli usi. Ad ogni modo, la compatibilità è assicurata con tutti i device in commercio, Android, iOS ma anche cuffie TWS, fotocamere compatte, bridge, GoPro e molto altro ancora. Infine è presente anche una comoda torcia LED da usare in spiaggia, in campeggio o ovunque voi vogliate.

Per 16,20 euro, il powerbank di QTshine è un prodotto da prendere al volo e tenere nello zaino così come nel cruscotto della propria autovettura, sempre pronto all'occorrenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone