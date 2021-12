Powerbank Charmast da 26800mAh a PREZZO IMBATTIBILE (-12 euro)!

La powerbank Charmast, oltre ad essere facilmente trasportabile grazie a dimensioni e peso contenuti, vanta una mega batteria da 26800mAh. Cogli al volo questa opportunità: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 28%, pagherai appena 31,05 euro con un risparmio di quasi 12 euro.

Powerbank Charmast da 26800mAh in offerta a prezzo bassissimo

A tua disposizione avrai un gran numero di porte: 1 USB C + 1 QC3.0 + 2 USB A. Una capacità di 26800mAh permetterà di ricaricare contemporaneamente anche più apparecchi in modo efficace.

La powerbank si affida ad una porta bidirezionale di tipo C con supporto per il sistema della ricarica rapida QC 3.0: fino a 2A in ingresso e 3A in uscita, con protocollo 9-12V. In men che non si dica i tuoi smartphone, tablet e laptop saranno pronti per essere utilizzati.

Basteranno appena 35 minuti per fornire una ricarica pari all’80%, grazie alla tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0. La powerbank riuscirà a identificare il terminale collegato, configurando autonomamente le impostazioni di ricarica ottimali.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello la tua powerbank Charmast da 26800mAh: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, la riceverai a casa velocemente e con spese di spedizione totalmente gratuite.