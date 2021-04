Negli ultimi anni la scarsa autonomia delle batterie, in particolare sugli smartphone, ha costretto molte persone a soluzioni alternative. In particolare, sui dispositivi più recenti che impediscono la rimozione della batteria dal device, anche l’acquisto di una batteria di ricambio è divenuta una soluzione impraticabile. Sono queste le ragioni per cui i power bank rappresentano ormai un alleato indispensabile per chi dello smartphone ne fa un uso intenso e oggi ve ne segnaliamo uno davvero particolare perché dotato di celle solari. Il suo prezzo? Solo 27,19 euro invece di 31,99 euro grazie a uno sconto del 15%.

Powerbank a energia solare scontato su Amazon

Questo caricabatterie a energia solare della Hiluckey presenta un’uscita wireless che supporta tutti i telefoni abilitati con ricarica induttiva QI. Presenta una capacità di ben 26.800 mAh e può caricare 4 dispositivi contemporaneamente a piena velocità. Il sistema interno, infatti, rileva automaticamente la corrente dei vostri dispositivi, per ottenere la massima velocità di ricarica (massimo 3 A). Presente anche una porta USB-C per la ricarica rapida sia di un dispositivo esterno sia del powerbank stesso.

Infine il caricabatterie è dotato anche di una torcia a LED integrata con 3 modalità di lampeggiamento e di un design a prova di polvere e antiurto, perfetto per le attività all’aperto. Tutto questo può essere vostro al prezzo esclusivo di 27,19 euro solo su Amazon e solo per poche ore.

