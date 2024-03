Powerbank 30000mAh multiporta: un concentrato di energia a 25€

La completissima powerbank Charmast è una delle più vendute in questa fascia di mercato, grazie all’integrazione di una mega batteria con capacità pari a ben 30000mAh e ad un efficace sistema di ricarica rapida per offrire energia a tutti i tuoi smartphone, tablet ed altro ancora in tempi velocissimi e soprattutto contemporaneamente: non troverai di meglio spendendo così poco.

Sfrutta quest’opportunità, prima che la promozione termini: fai l’ordine su Amazon e, spuntando il coupon con sconto del 30% disponibile in pagina, la powerbank potrà essere tua ad un prezzo di appena 25 euro invece di 36 euro.

Prezzo in picchiata per la powerbank Charmast

Questa performante powerbank è dotata di 2 porte USB di tipo A ed 1 porta USB di tipo C con supporto per la ricarica rapida a 20W: una velocità 4 volte superiore rispetto alla media. Saranno sufficienti 9 ore per ricaricare completamente la generosa batteria ai polimeri di litio.

Particolarmente utile il display LED, grazie al quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua. Un prodotto portatile e compatto, che si caratterizza per dimensioni di 17.1 x 7.15 x 2.5 cm e per un peso di 490 g. In confezione troverai anche una comoda custodia per portare sempre con te la powerbank.

Segui l’istinto, prima che le scorte si esauriscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova powerbank Charmast da 30000mAh con un risparmio di oltre 11 euro: la riceverai a casa in tempi record con spedizione gratis.