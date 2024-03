Powerbank 30000mAh multiporta con display LED: già tua a 25€

La powerbank Veger è una delle più versatili che tu possa individuare ad un simile prezzo, grazie ad una super batteria con capacità di 30000mAh ed un impeccabile sistema di ricarica rapida per donare energia a tutti i tuoi smartphone, tablet ed altri dispositivi in tempi velocissimi e simultaneamente.

Cogli al volo quest’occasione, prima che l’offerta termini: completa l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto eccezionale del 37%, la powerbank Veger sarà tua ad un prezzo di soli 25 euro invece di 39 euro.

Mega sconto per la powerbank Veger da 30000mAh

Questo performante strumento è dotato di 3 porte USB, di cui una arancione con standard QC 3.0 per la ricarica rapida a 18W, 1 porta USB Type C bidirezionale, che funziona sia in ingresso a 18W e sia in uscita a 20W, ed 1 porta microUSB grazie a cui potrai ricaricare in un attimo la stessa powerbank.

Particolarmente utile il display LED, per mezzo del quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua. Un prodotto ben realizzato e compatto, oltre che leggerissimo, così da riporlo ovunque e senza particolare ingombro. In confezione troverai anche una comoda custodia per portare la powerbank sempre con te.

Segui l’istinto, prima che le scorte a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova powerbank Veger da 30000mAh: in questo modo risparmierai oltre 14 euro ed arriverà a casa in un lampo.