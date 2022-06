Powerbank 10000mAh, ricarica rapida e 2 uscite a soli 14€

Un doppio sconto di cui approfittare su Amazon. In vista delle giornate sempre più lunghe fuori casa, mettersi nella tasca un powerbank è praticamente l’ABC della situazione. Se ancora non ne hai uno, ho trovato proprio il modello che fa al caso tuo.

Piccolo, tascabile ma con potenza da vendere, questo qui costa persino poco se spunti il coupon: 14€ e pochissimo centesimi per farlo diventare tuo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Powerbank: due ricariche complete su smartphone e tanto altro

Con 10000mAh a tua completa disposizione puoi ricaricare lo smartphone almeno due volte, ma se vuoi utilizzarlo anche con altri dispositivi sentiti libero di poterlo fare. Wearable, tablet e così via: fai tornare tutto come nuovo senza dover rientrare a casa.

A disposizione ti mette ben due uscite ottimizzate per ridurre i tempi e consentirti di ottenere la ricarica più veloce possibile ma sempre in totale sicurezza. Infatti non rischi di rovinare nessun dispositivo in nessun caso.

Per farti capire quanta energia è rimasta al suo interno non ci sono lucine ma qualcosa di migliore: un display LED che ti mostra la percentuale. In questo modo sai sempre quanta energia c’è dentro e quando devi ricaricarlo. Una comodità da non sottovalutare.

Che altro dirti se non che è il tuo momento di agire, acquista al volo questo powerbank su Amazon senza rinunciare più alla batteria quando sei fuori casa. Appena 14,13€ se ti colleghi all’istante sulla pagina e non solo approfitti della prima promozione, ma spunti il coupon. Le spese di spedizione non sono un problema, ti basta avere un abbonamento Prime per non pagare un singolo centesimo in più e ricevere il pacco in uno o due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.