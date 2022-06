Powerbank 10000mAh e non solo, lo utilizzi con 3 dispositivi (15€)

Devi stare fuori casa per tempi prolungati o partirai per un avventura mozzafiato? Non devi scendere a compromessi neanche con i tuoi dispositivi tecnologici grazie a questo powerbank ultra tascabile che ti pesa zero ma ti regala fino a tre ricariche consecutive.

Te lo porti a casa con appena 15,99€ e non ci pensi più, in fin dei conti fa sempre comodo averne uno a portata di mano. Acquistalo ora su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.

Powerbank eccezionale, un piccolo tesoro da tenere caro in borsa

Piccolo, ultra slim e leggero. Praticamente te lo tieni anche in tasca e non ti dà alcun fastidio questo powerbank spettacolare. Lo utilizzi per tutti i dispositivi che vuoi senza avere limiti.

Infatti oltre ad avere dalla sua 10000 mAh, ha 2 input e 3 output. Significa che lo utilizzi anche con tre dispositivi alla volta per far tornare tutto in perfette condizioni. In modo particolare, puoi usarlo con smartphone, tablet, wearable, smartwatch e tanto altro ancora.

La compatibilità è praticamente universale: non hai limiti di brand con cui adoperarlo. E sai cosa? I tempi si dimezzano persino grazie alla ricarica rapida da 18W presente, praticamente perfetto.

Cosa stai aspettando ancora? L'offerta su Amazon non durerà per sempre, collegati ora e acquista questo powerbank ultra leggero e slim. Lo paghi appena 15,99€

