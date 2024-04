Powerbank 10000 mAh SUPER compatta: da non perdere a 10€

Se stai cercando una powerbank che possa ricaricare contemporaneamente molteplici dispositivi, oltre che in modo rapidissimo, il modello da ben 10000 mAh che ti proponiamo oggi è di certo il più interessante ad un prezzo di vendita così ridotto. Un accessorio che si fa apprezzare anche per la sua incredibile portabilità ed il peso impercettibile: best buy per chi è sempre in viaggio o non dispone di sufficiente spazio per unità dal form factor più ingombrante.

Cogli al volo quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 20% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 30% da spuntare in pagina, la mini powerbank potrà essere tua ad un prezzo di appena 10 euro anziché 17 euro.

Crollo di prezzo per questa powerbank da 10000mAh

Ottenere di meglio spendendo così poco è praticamente impossibile. Grazie al suo design compatto e leggero, con soli 218 grammi e dimensioni di 9,3×6,3×2,5 cm, questa powerbank è la soluzione ideale per chi è sempre in movimento. Dotata di angoli arrotondati per una presa confortevole, è facilissima da trasportare riponendola in tasca o in borsa con il minimo ingombro.

Grazie alle 3 uscite da 15W, la powerbank può caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Lo standard da 3A garantisce una velocità di ricarica del 30% superiore rispetto ai classici 2.1A e la porta USB C funziona sia in ingresso che in uscita. Non mancano gli indicatori LED per monitorare la carica residua ed i sistemi di protezione da sovraccarico e cortocircuito.

Ascolta l’istinto, prima che le scorte disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova powerbank multiporta da 10000 mAh: prezzo ai minimi storici e spedizione a casa in tempi record.