Hai sempre desiderato delle cuffie true wireless? Le Poweradd M6 sono in offerta su Amazon ad appena 19,79€. Il prezzo di listino è reso vantaggioso prima da uno sconto del 19% e poi da un coupon esclusivo del 10%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere l’extra sconto sul carrello.

Poweradd M6: cosa c’è da sapere su queste true wireless

Le cuffie Poweradd M6 sono esteticamente eleganti ma semplici. Grazie al loro design ricercato si distinguono dalla massa e non passano inosservate.

Appartenenti alla tipologia In Ear, si adattano ai padiglioni auricolari attraverso delle punte in morbido silicone. Grazie a questo loro formato risultano comode e confortevoli anche dopo diverse ore di utilizzo.

Degni di nota sono gli altoparlanti integrati che permettono di ottenere una riproduzione di qualità. I bassi suonano potenti e i toni alti setosi per un effetto finale equilibrato.

Spiccano i microfoni integrati. Ciò significa che le wearable possono essere utilizzate anche in fase di chiamata senza problemi. Manca la cancellazione del rumore, ciononostante il risultato in telefonata non è niente male.

Tra le altre features spicca la batteria. L’autonomia delle singole cuffie è fissata a 5 ore di riproduzione. La custodia di ricarica ne implementa ulteriori 30 per non rimanere mai senza.

Le wearable sono poi impermeabili IPX7 e quindi possono essere utilizzate anche in fase di allenamento senza preoccuparsi del sudore.

In confezione, poi, sono sempre presenti delle punte auricolari aggiuntive e di diverse misura per adattare perfettamente i dispositivi alle proprie esigenze.

Le cuffie true wireless Poweradd M6 sono acquistabili su Amazon a soli 19,79€. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei cliente Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite se si è clienti idonei o se si sceglie il ritiro presso i punti stabiliti.

Attiva il coupon per ottenere lo sconto. La promozione è valida solo per oggi 8 maggio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable