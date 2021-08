GO 50 Fire Plus LE è una tariffa di WINDTRE che solitamente viene proposta tramite SMS winback ad alcuni ex clienti dell'operatore con la Top Quality Network.

WINDTRE GO 50 Fire Plus LE: i dettagli

La promozione in questione offre un bundle pari a 50 Giga di internet in 4G e 4G+, minuti illimitati senza limiti verso tutti fissi e mobili nazionali, 200 SMS sempre verso tutti a soli 6,99 euro mensili con addebito su credito residuo. Sempre incluso nel canone mensile troviamo 3,9 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

La proposta di cambiare operatore, come abbiamo detto, sta arrivando ad alcuni ex clienti Wind o 3. Nello specifico, ecco il messaggio inoltrato:

L’estate è qui! 50 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a 6,99 euro al mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione e SIM gratis nei nostri negozi entro il 10/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go50fple

Costi ed altro

Il contributo iniziale per l'attivazione dell'offerta così come quello richiesto per la SIM sono entrambi completamente gratuiti. In pratica, passando a WINDTRE con questa promozione sarà necessario pagare un ammontare maggiore a 7 euro per il primo mese. Come dice il messaggio, è attivabile nei negozi abilitati entro il 10 Agosto 2021.

