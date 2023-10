Power bank ultra sottile con 2 uscite veloci a SOLI 16€

Oggi puoi risolvere il fastidioso problema della batteria che si scarica con una cifra bassissima. Quindi prima che sia tardi, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il power bank Trust a soli 29,99 euro, invece che 18,79 euro.

Grazie a questo ribasso del 43% oggi risparmi tantissimo e ti porti a casa un caricatore portatile molto utile. È compatto e leggero, sta in una tasca senza che ti dia fastidio. Inoltre ha una super batteria che dura a lungo e ricarica i tuoi dispositivi in poco tempo. Un vero affare da non perdere.

Power bank di qualità a basso costo

Non è sempre detto che le cose che costano poco sono anche di bassa qualità. Infatti qui siamo di fronte a un caricatore portatile eccellente, nonostante il prezzo mini. Si distingue sicuramente per il suo design ultra sottile che ti permette di metterlo tranquillamente in una tasca. Ma è anche molto robusto.

Possiede 2 uscite che ti consentono di ricaricare ben 2 dispositivi contemporaneamente e in modo veloce. Grazie alla sua batteria interna da 10.000 mAh può ricaricare più e più volte uno smartphone o un tablet. Aggiunge 46 ore di autonomia al tuo device. E poi è realizzato al 50% con plastica riciclata e quindi rispetta il pianeta.

Affrettati dunque, prima che l’offerta scada. Vai ora su Amazon e acquista il tuo power bank Trust a soli 29,99 euro, invece che 18,79 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.