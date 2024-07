Power Bank Ugreen Nexus, offerta top su Amazon: ricarica anche i Macbook

Il power bank Ugreen Nexode da 12000mAh e 100W è attualmente in offerta su Amazon a 39,99€, grazie a un coupon sconto del 20%. Questo dispositivo impressionante offre tutta la potenza di ricarica di cui hai bisogno per assicurare che tutti i tuoi device, laptop inclusi, non rimangano mai a secco di energia.

Offre una capacità di ricarica rapida da 100W, supportata dalla tecnologia PD 3.0. Questa potenza consente di caricare dispositivi come il MacBook Air 2024 fino al 51% in soli 30 minuti, e il Galaxy S24 Ultra fino al 65% nello stesso tempo. Non solo ricarica rapidamente, ma si ricarica anche altrettanto velocemente.

Con una capacità di 12000mAh, il Nexode può ricaricare un Galaxy S24 Ultra fino a 1,8 volte e un iPhone 15 fino a 2,5 volte. La batteria stessa può essere ricaricata completamente in solo 1,5 ore utilizzando un caricabatterie PD da 65W, garantendo così che il power bank sia sempre pronto all’uso.

La compatibilità del Nexode è ampia grazie alla presenza di una porta USB A e una porta USB C, che permettono di caricare due dispositivi contemporaneamente. Come già spiegato, non serve solo a caricare gli smartphone e i tablet. Grazie alla sua potenza a 100W, puoi ricaricare agilmente anche i laptop di ultima generazione, come i MacBook Pro.

Nel complesso, si tratta di un power bank davvero formidabile e completo. Non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo competitivo.