Power bank spettacolare a piccolo prezzo: mai più senza carica

Se il tuo smartphone si scarica velocemente e vuoi una soluzione istantanea, devi acquistare un power bank. Questo modello in promozione su Amazon lo paghi appena 25,49€ grazie al ribasso del 25%. E' super conveniente e lo ricevi finanche in men che non si dica grazie alle spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia. Cosa stai aspettando?

Power bank: un oggetto, mille mila cariche

Il Power bank di iPossible sembra all'apparenza un più classico dispositivo della categoria ma in realtà cela al suo interno delle caratteristiche veramente pazzesche. Disponibile in promozione, se lo acquisti hai sempre un mezzo disponibile per ricaricare lo smartphone e non solo quando all'occorrenza non hai una presa disponibile.

Con la sua capacità da 30800 mAh puoi farci affidamento quante volte vuoi senza mai rimanere deluso. Quante cariche puoi effettuare dipende un po' dal tipo di batteria che il tuo telefono possiede, ma il linea di massimo cinque volte non te le toglie nessuno.

Puoi decidere di ricaricare fino a tre dispositivi alla volta per non dover stare là a perdere tempo e in più ti farà piacere sapere che è dotato di tecnologia rapida, quindi in soli 35 minuti ottieni l'80% della tua autonomia indietro (con iPhone, ad esempio).

E' altresì dotato di un comodissimo display sulla superficie che ti permette di tenere sotto controllo il livello di carica residua. Quando sei al limite non ti basta che collegarlo alla corrente per tornare a portarlo sempre con te ovunque vai.

Sei interessato? Allora approfitta dell'offerta e acquista subito il tuo power bank su Amazon a soli 25,49€. Lo ordini e lo ricevi gratuitamente a casa. Se sei membro Prime devi concludere semplicemente l'acquisto, se invece sei cliente standard opta per le consegne presso i punti di ritiro.