In casi di emergenza questo Power Bank Solare in sconto può salvarti

Se sei fuori casa e hai il tuo Power Bank scarico, e non c’è una presa di corrente, questo può essere un grande problema per portare in vita il tuo smartphone o il tuo tablet. Da oggi, tuttavia, puoi trovare la soluzione perfetta su Amazon, grazie ad una batteria esterna che, in casi estremi, può ricaricarsi con la luce del sole e alimentare i tuoi dispositivi. Questo Power Bank Solare può essere tuo a soli €32,49, applicando il COUPON con 35% di sconto prima del checkout.

Questo Power Bank Solare ti salverà dapperutto

Con una batteria al litio di 42800 mAh, questo Power Bank FitFasting è dotato di pannelli solari ad alte prestazioni e può caricare il tuo smartphone o tablet almeno 4-6 volte per intero prima di essere alimentato nuovamente. Possiede due porte di uscita integrate e una porta di ingresso micro USB: potrai ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Durante i viaggi, le uscite all’aperto, in spiaggia o in campeggio, la mancanza di corrente non è più un problema: grazie alla luce solare puoi effettuare ricariche di emergenza, alimentando il Power Bank in qualunque momento.

Realizzato in materiale ABS professionale solido, è resistente alla corrosione chimica e al calore; combatte bene ogni tipo di caduta, è elastico e tenace. Il suo design è unico, impermeabile, antipolvere e antiurto. In più, la sua torcia ultra luminosa integrata e il moschettone bussola incluso sono essenziali se sei un amante di outdoor e vuoi passare la nottata fuori casa durante un’escursione.

Perfetto per le emergenze di ogni tipo, da oggi non dovrai rinunciare ad avere il tuo smartphone o tablet carichi anche in mancanza di corrente e con la batteria esterna a terra: questo Power Bank Solare è la soluzione perfetta e costa solo €32,49 grazie al COUPON di Amazon con 35% di sconto sul prezzo originale.

