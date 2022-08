Power bank senza fili: abbinato al tuo iPhone fa FAVILLE

Non uscire più di casa senza rinunciare a una carica di scorta. In questo periodo in cui le giornate all’insegna del divertimento sono sempre più frequenti, metti in tasca questo favoloso power bank creato appositamente per i tuoi dispositivi Apple e non rinunciare per niente.

Super portatile e senza alcun filo, da utilizzare è un vero spasso, approfitta della promozione su Amazon e risparmia 15% all’istante pagando questo gioiellino soltanto €21,24, non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Power Bank mini, eccezionale sotto tutti i punti di vista

questo Power Bank è veramente eccezionale dal momento che è piccolo ma ti permetti di avere una ricarica di emergenza sempre a portata di mano, dotato di tecnologie veramente avanzate è un palloncino su cui non dormire sopra.

Se possiedi un iPhone, è un aggiunta da non sottovalutare soprattutto se sai che dovrai passare tante ore fuori da casa non avrai a portata di mano una presa elettrica.

Lo colleghi direttamente alla porta di ricarica grazie al suo connettore integrato e ristabilisce l’energia del tuo smartphone in quattro e quattr’otto grazie alla ricarica rapida da 20 W.

Praticamente continua ad utilizzare il tuo telefono senza alcun problema e senza avere dei fili di intralcio che molte volte sono veramente fastidiosi.

Per farti sapere quanta carica è rimasta al suo interno, Inoltre, ci sono dei piccoli indicatori led che non lasciano niente al caso. Insomma, come vedi è comodo sotto tutti i punti di vista.

Cosa stai ancora aspettando il? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Power Bank dedicato dispositivi Apple con appena €21,24. Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano se possiede un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.