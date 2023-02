Power Bank portatile 4 uscite: DOPPIO sconto su Amazon con COUPON

Se sei in viaggio per molto tempo, capita sicuramente che i tuoi dispositivi si scarichino facilmente. Basta ascoltare un po’ di musica su Spotify e il livello di batteria cala a vista d’occhio. Specialmente quando hai anche i tuoi auricolari Bluetooth da dover ricaricare, o il tuo PC. Troppi device, e se sei fortunato hai una sola presa di corrente a disposizione. Ma se fosse possibile caricare tutti i tuoi dispositivi in un colpo solo? Acquista il Power Bank portatile con 4 uscite a soli €22,49 anziché €29,99, prezzo originale già in offerta. Tutto questo è possibile grazie al coupon con 25% di sconto ulteriore.

Power Bank portatile: 4 in 1

Con una massima potenza di 88 Wh, q uesto Power Bank Charmast è il perfetto compagno per lunghi viaggi, grazie anche al suo design ultra sottile. È compatibile con due protocolli di carica rapida: Power Delivery (20W) e Quick Charge 3.0. Infatti riesce a caricare il tuo smartphone ben 3 volte più velocemente rispetto ai classici alimentatori. La batteria esterna è dotata di una porta USB-C per la carica/ricarica rapida come ingresso e uscita bidirezionale.

La particolarità sta nella quantità di dispositivi da poter collegare, senza alcuna preoccupazione di sovraccarico. La Power Bank dispone di 2 input (TypeC e Micro USB) e 4 output (1 USB-C, 3 USB-A) del tipo Smart Identification, per proteggere lo stesso Power Bank ma anche i tuoi device. La batteria in polimeri di litio in alta qualità, con capacità di 23800mAh, è compatibile con MacBook, tablet, cuffie wireless e smartphone di ogni tipo e modello. Per monitorare la carica, il Power Bank Charmast dispone di un display digitale LCD di ottima qualità.

Con un conveniente rapporto qualità-prezzo, non devi più rinunciare a niente e puoi finalmente caricare tutti i tuoi dispositivi con il Power Bank portatile Charmast al costo di €22,49 su Amazon. Risparmia il 25% applicando il coupon prima del checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.