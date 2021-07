Il Power bank di Charmast è in promozione su Amazon a soli 27,99€. L'offerta già presente viene ulteriormente maggiorata da un coupon che rende l'acquisto un affare. Con poco te lo porti a casa e non ti penti dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Charmast: perché puntare su questo Power Bank

Un ottimo power bank a portata di mano è essenziale, soprattutto se si pianifica di passare numerose ore fuori casa. Acquistando quello di Charmast non puoi rimanere deluso perché non solo è portentoso, ma ha diverse funzioni intelligenti.

Con una capacità di 20000mAh carichi uno smartphone con una classica batteria almeno 4 volte. Se vuoi sfruttare la connessione via cavo fai pure: hai a disposizione tre entrate USB per ripristinare l'autonomia di tre dispositivi alla volta, ma se non vuoi avere impicci ecco una chicca: è compatibile con la ricarica wireless.

Appoggi lo smartphone, le wearable o un altro accessorio compatibile sulla sua superficie ed il gioco è fatto: le ricarichi in modalità veloce ossia a 15 W.

Per aiutarti ad avere tutto sotto controllo è presente anche un LED sulla parte frontale. Grazie a questo puoi sapere il livello di batteria residuale nel bank e avere altre informazioni a portata di vista.

Con una spesa minima hai la possibilità di acquistare un prodotto che è un gioiellino, ma non ti scordare di attivare il coupon. Ordina subito il tuo Power Bank di Charmast su Amazon a soli 27,99€. È un prodotto Prime e pertanto lo ricevi in sole 48 ore se sei abbonato. Per i clienti standard sono attive le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro, se le scegli non paghi neanche un euro e ricevi tutto subito.

Elettronica